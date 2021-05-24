Беглов утвердил план мероприятий, посвященных российскому казачеству

Мероприятия запланированы на период с 2021 по 2023 годы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 мая утвердил план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики России в отношении российского казачестве. Соответствующее распоряжение уже подписано, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что мероприятия запланированы на период с 2021 по 2023 годы. В документе также указано, какие органы государственной власти ответственны за те или иные событий. Ожидается, что благодаря плану члены казачьих обществ будут привлечены к государственной или иной службы, а также к патриотическому воспитанию молодежи. Также власти хотят, чтобы казачьи общества принимали участие в сохранении и развитии культуры российского казачества не только в стране, но и Санкт-Петербурге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России предложили закрепить в Конституции казачью милицию.