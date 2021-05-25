Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе отдыхают в Майами

Раньше артисты встречались, а сейчас между ними как будто снова появилась связь.

Певицу и актрису Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека заметили вместе, отдыхающими в Лос-Анджелес. Поклонники решили, что не за горами воссоединение звездной пары. Об этом пишет People.

Известно, что Лопес оставила все дела, чтобы встретиться с бывшим возлюбленным. Они провели некоторое время вместе, но папарацци не удалось их заснять вместе. Источник отметил, что Лопес и Аффлек стараются поддерживать связь после совместной поездки в Монтану.

Напоминаем, что недавно стало известно о разрыве отношений между Лопес и ее женихом. Аффлек же отходит после болезненного разрыва с актрисой Аной де Армас.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девушка отказала Бену Аффлеку, который искал возлюбленную на сайте знакомств.