Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе отдыхают в Майами

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе отдыхают в Майами
Лопес провела время с экс-возлюбленным. Фото: Instagram jlo

Раньше артисты встречались, а сейчас между ними как будто снова появилась связь.

Певицу и актрису Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека заметили вместе, отдыхающими в Лос-Анджелес. Поклонники решили, что не за горами воссоединение звездной пары. Об этом пишет People.

Известно, что Лопес оставила все дела, чтобы встретиться с бывшим возлюбленным. Они провели некоторое время вместе, но папарацци не удалось их заснять вместе. Источник отметил, что Лопес и Аффлек стараются поддерживать связь после совместной поездки в Монтану.

Напоминаем, что недавно стало известно о разрыве отношений между Лопес и ее женихом. Аффлек же отходит после болезненного разрыва с актрисой Аной де Армас.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девушка отказала Бену Аффлеку, который искал возлюбленную на сайте знакомств.

бен аффлек Дженнифер Лопес Лос-Анджелес


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес вместе отдыхают в Майами
В Петербурге продолжаются поиски четырех детей
В Петербурге из-за драки на дороге образовалась пробка
Беглов утвердил план мероприятий, посвященных российскому казачеству
Дмитрий Тарасов раскрыл пол третьего ребенка
Тренер «Зенита-2» опроверг слухи о драке на Московском вокзале в Петербурге
В Выборгском районе в ДТП пострадал инспектор ДПС
В Северной Осетии школьницу госпитализировали из школы перед ОГЭ