Российским школьникам разрешили не сдавать тест на COVID перед ЕГЭ

Российским школьникам разрешили не сдавать тест на COVID перед ЕГЭ
Школьникам можно не использовать маски и перчатки, если того не требуют региональные правила. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В России школьники перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут не проходить тестирование на коронавирус или вакцинироваться. Об этом сообщили в Рособрнадзоре в соцсети «ВКонтакте».

Так, школьникам можно не использовать маски и перчатки во время экзамена, если того не требуют региональные правила. Также не нужно проверяться на COVID-19 или предоставлять справку о прививке на новый вирус.

Сидеть в масках и перчатках в экзаменационных аудиториях также необязательно. При этом средства индивидуальной защиты должны использовать организаторы и наблюдатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

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