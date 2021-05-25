Правоохранители заинтересовались срочными родами 16-летней девушки

В Ленинградской области во Всеволожском районе 24 мая утром поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что у 16-летней девушке поставлен диагноз: срочные роды.

Как стало известно Gazeta.SPb, девушку доставили в больницу днем ранее.

После проведенных работ по имеющемуся материалу, выяснилось, что девушка познакомилась с мужчиной в социальных сетях. А впоследствии он вступил с ней в половое сношение по обоюдному согласию.

25 мая материал будет направлен в соответсвующее ведомство. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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