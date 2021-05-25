Пока таксист ругался на проезжей части с двумя неизвестными, один из них угнал его авто

23 мая вечером 33-летний таксист рассказал правоохранителям, что конфликт на проезжей части закончился для него угоном служебного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, пострадавший объяснил, что в Красногвардейском районе на улице Шепетовской у дома 14 у него случился конфликт на проезжей части с двумя неизвестными. При этом, один из них, подгадав момент, сел в машину такси «Хендай Солярис», и скрылся на ней.

Кроме того, в машине были документы и личные вещи пострадавшего.

Известно, что был объявлен план-перехват. Таким образом уже на утро автомобиль нашли. Его обнаружили на парковке торгового центра, расположенного на улице Брантовская дорога.

Машину осмотрели, а затем отправили на территорию отдела полиции.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Угон». В данный момент проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полиция задержала подозреваемого в угоне мотоцикла у курьера-доставщика: мужчина жил на той же улице.