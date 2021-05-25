В Петербурге хотят снизить налоги на гидроциклы, чтобы обеспечить безопасность в Неве

Комитет по транспорту в Петербурге хочет снизить налоги на гидроциклы. Фото: pixabay.com

Комитет по транспорту в Петербурге хочет снизить налоги на гидроциклы. Фото: pixabay.com

В Петербурге снижение стоимости транспортного налога на гидроциклы в результате приведет к повышению безопасности движения в акватории Невы. Об этом сообщает Комитет по транспорту Петербурга.

Комитет по транспорту и Государственная инспекция по маломерным судам выступили с инициативой внесения изменений в Закон Петербурга «О транспортном налоге».

Так, предполагается уменьшить транспортный налог на гидроциклы с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил в пять раз. То есть с 250 до 50 рублей.

Кроме того, гидроциклов с мощностью двигателя выше 100 лошадиных сил планируется снизить транспортный налог почти в 3,5 раза. С 500 до 150 рублей.

Прибегнуть к таким действиям Комитету пришлось в связи с тем, что тот налог, который установлен сейчас, довольно высок. А это, в свою очередь, приводит к тому, что владельцы гидроциклов снимают с учета свои транспортные средства в тот же месяц, когда и приобрели его.

Таким образом, по данным ГИМС, на учете с периодом владения более одного года состоит менее 27% гидроциклов.

При этом налоговым законодательством не предусмотрен фактический период использования транспортного средства.

Комитет по транспорту предполагает, что такие изменения пойдут всем на пользу. Ведь данное решение позволит обеспечить безопасность всех участников движения по акватории Невы. Так как именно владельцы гидроциклов на незарегистрированных судах чаще других совершают правонарушения. А понять, что это за транспорт невозможно в виду отсутствия бортовых номеров.

Известно, что на сегодняшний день в Северной столице зарегистрировано 411 гидроциклов, из них 195 с мощностью двигателя более 100 лошадиных сил.

Ранее Gаzeta.SPb сообщала, что за неделю в Петербурге выявили 77 нарушителей, рассекающих по Неве и Финскому заливу.