Российские банки резко увеличили лимиты по кредиткам

Рост кредита по лимитным картам, подобный апрельскому, не наблюдался по меньшей мере два с половиной года. Фото: pixabay

Рост кредита по лимитным картам, подобный апрельскому, не наблюдался по меньшей мере два с половиной года. Фото: pixabay

В России банки увеличили лимиты по выдаваемым кредитным картам. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, средняя сумма для держателей новых кредитных карт увеличилась по сравнению с мартом на 5,2%, до 3,6 тыс. рублей. Такого скачка не наблюдалось как минимум 2,5 года. При этом по сравнению с апрелем прошлого года лимит по кредиткам в среднем вырос на 12,3%. Однако с конца прошлого года банки стали увеличивать лимиты по кредитным картам.

Как сообщил РБК со ссылкой на данные НБКИ, российские банки в основном ориентируются на платежеспособных клиентов, но в Центробанке РФ опасаются пузырей в кредитовании физлиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что банки разрешат снимать наличные в банкомате по QR-коду с чужой карты. Это произойдёт в 2022 году, говорят эксперты.