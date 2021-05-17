Банки разрешат снимать наличные в банкомате по QR-коду с чужой карты

В банках скоро появится новая функция по снятию наличных в банкомате по QR-коду с чужой карты. Это произойдёт в 2022 году, говорят эксперты.

В приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение денег и отправить его другому человеку, который сможет снять их в банкомате, сообщают «Известия». Эта функция точно появится у банков «Открытие», ВТБ и других.

Похожая функция есть у «Тинькоффа», но это можно проделать на сумму не больше 150 тысяч рублей за один раз.

Такой сервис может нести доприски мошенничества, считают эксперты. Перехват или подбор кода и вор в банке. Для минимизации рисков стоит ввести допспособы подтверждения операций и ограничения по лимитам сумм, сообщает издание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центральный банк собирается ввести «родительский контроль» за счетами подростков.