Минприроды хочет продлить срок службы электроники до десяти лет

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации инициировало предложение о продлении срока службы предметов электроники до десяти лет. Об этом сообщают «Известия».

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов внес данное предложение в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко. Согласно этой инициативе производители должны будут в течение десяти лет изготавливать детали для ремонта аппаратуры по гарантии гарантии.

По мнению министра, такие правила действуют в странах Европы с 1 марта текущего года. Так, новые требования, введенные для российского рынка, дадут возможность уменьшить количество мусора.

Помимо электроники, под 10-летнюю гарантию предлагают подвести и предметы бытовой техники.

Министру нравится в этом подходе то, что покупатель станет избегать от ненадежную и не подлежащую ремонту технику.

Однако, мнение Минприроды не поддержали в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Представитель РАТЭК Антон Гуськов отмечает, что в России люди покупают новую технику не из-за поломки старой, а потому, что она морально устаревает.

Гуськов объяснил, что страна не может утверждать предложения Минприроды в одностороннем порядке. Данные новшества могут быть отражены только в технических регламентах ЕАЭС, чьи действия касаются пяти стран-участниц союза.

Он также заметил, что в РФ срок службы бытовой техники, по закону, уже составляет 8-10 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минприроды объяснило гибель 170 тюленей в Каспийском море.