Студия Marvel опубликовала первый тизер-трейлер «Вечных» Хлои Чжао

Студия Marvel выложила первый официальный тизер-трейлер будущего кинокомикса «Вечные». Это будет эпический приключенческий блокбастер о новой команде супергероев.

Кинофильм реализовала создательница работы, получившей Оскара «Земля кочевников» Хлоя Чжао.

По сюжету, в центре события придуманная Джеком Кирби группа генетически усовершенствованных людей. Они были созданы в ходе экспериментов богоподобных целестиалов. Такие люди в тайне ото всех жили на Земле миллионы лет и помогали человеку становиться лучше, при это не вмешивались в мирские события. Но когда нависла угрозы им пришлось показаться всем. Их главные враги — монструозные Девианты.

Чжао стала не только режиссером, но и соавтором сценария, вместе с братьями Фирпо.

Несмотря на то, что большее количество фильмов от Marvel делают в павильонах, то основные съемки «Вечных» проходили на натуре.

Известно, что в России премьера «Вечных» случится этой осенью, 4 ноября.

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