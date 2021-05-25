Путин и Байден должны встретиться в Женеве

Путин и Байден должны встретиться в Женеве
Путин согласен встретиться с Байденом. Фото: kremlin.ru

Президенты России и США, кажется, договорились о дате встречи.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении говорится, что стороны наконец смогли решить, когда и где встретятся политики. Переговоры состоятся в Женеве – прочие подробности не разглашаются. Напоминаем, что Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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