Путин рассказал об успешном завершении испытаний комплекса ЗРК С-500

Зенитные ракетные системы доказали свою эффективность.

Президент России Владимир Путин рассказал об успешном завершении испытания комплекса ЗРК С-500. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 25 мая. 21 г.

«В Воздушно-космических силах около 70 процентов зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400, на очереди поставка в войска комплексов С-500»,

— заявил политик.

Он отметил, что в мире наблюдается довольно напряженная ситуация, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий. Путин заверил, что Россия продолжил наращивать военную мощь.

Напоминаем, что ЗРС С-500 является универсальным комплексом, радиус поражения которого составляет около 600 километров. Благодаря ей можно уничтожить в том числе самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пентагон рассекретил дальность действия своей новой гиперзвуковой ракеты.