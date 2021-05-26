Награды для студентов, избрание почетных граждан и штрафы за парковку: в Петербурге началось заседание ЗакСа

В Петербурге в среду, 26 мая, проходит очередное заседание Законодательного Собрания. Ожидается, что парламентарии смогут задать вопросы о работе Общественной палаты, введут новую премию для студентов и обсудят законопроекты, которые позволят штрафовать водителей за нарушение правил парковки во дворах.

В среду петербургский парламент может избрать почетных граждан. В этом году на присвоение звания претендуют научный руководитель СПбПУ Юрий Васильев, основатель и гендиректор биотехнологической компании BIOCAD (ЗАО «Биокад») Дмитрий Морозов, художественный руководитель Академического театра Балета Борис Эйфман и директор Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, декан медфакультета и заведующий кафедрой госпитальной хирургии СПбГУ Петр Яблонский.

Депутаты также могут принять решение об учреждении премии имени профессора Ватаняра Ягья. Предполагается, что ее будут присуждать лучшим студентам-международникам СПбГУ. Лучшим студентам будут вручать по 50 тысяч рублей.

Еще один законопроект позволит внести День российского предпринимателя в список праздников и праздничных дат в Петербурге. Это даст возможность выделять деньги на организацию праздника из бюджета города.

Двумя инициативами парламентарии введут штрафы за нарушение правил парковки во дворе. Во-первых, в законе появится понятие «газон» — оставлять на нем автомобиль запрещено. Во-вторых, штрафы будут предусмотрены для тех, чьи автомобили перегораживают машиной внутриквартальный проезд, пешеходную дорожку, проходы к зданиям и входы.

Отметим также, что сегодня перед депутатами Законодательного Собрания с докладом выступит заместитель председателя Общественной палаты Александр Вахмистров. Он поведет итоги работы палаты за год.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что депутат Алексей Ковалев покинул фракцию «Справедливая Россия».