Утром в среду в Петербурге 4-балльные пробки

Утром в среду в Петербурге 4-балльные пробки
Петербуржцы встали в 4-балльных пробках. Фото: "Яндекс.пробки"

Сегодня в Северной столице собрались четырехбалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в среду, 26 мая, к 9:30 ситуация на дорогах города оценивается в 4 балла. При этом такая же ситуация на дорогах продлиться до 15:00.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Литейном проспекте, Дворцовой набережной, на Малоохтинском проспекте, а также на Заневском, на Комаровском мосту, на Дальневосточном проспекте, на Бухарестской улице, на Московском шоссе, на Краснопутиловской Кубинской и Благодатной улицах.

Красные участки также имеются на КАДе, в Кудрово, во Всеволожске, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские дожди зафиксируют исторический рекорд.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки спб


 

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