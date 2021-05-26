Петербургские дожди зафиксируют исторический рекорд

В среду, 26 мая в Петербурге дожди покажут исторический рекорд. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что синоптическая ситуация в Северной столице сегодня определяется влиянием очередного циклонического вихря. В Германии его называют «Натан».

Погода в городе будет дождливая. Вихрь будет надвигаться с запада. Он-то и закроет небо плотными облаками. Сегодняшние осадки доведут общую сумму дождей до исторического рекорда.

Градусники горожан покажут +13…+15°, а в Ленинградской области же +12…+17°. Будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в порывистый юго-западный 5-10 м/с.

Также атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в День города петербуржцев ожидает теплая и дождливая погода.