Петербургские дожди зафиксируют исторический рекорд

Петербургские дожди зафиксируют исторический рекорд
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto
В среду, 26 мая в Петербурге дожди покажут исторический рекорд. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что синоптическая ситуация в Северной столице сегодня определяется влиянием очередного циклонического вихря. В Германии его называют «Натан».

Погода в городе будет дождливая. Вихрь будет надвигаться с запада. Он-то и закроет небо плотными облаками. Сегодняшние осадки доведут общую сумму дождей до исторического рекорда.

Градусники горожан покажут +13…+15°, а в Ленинградской области же +12…+17°. Будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в порывистый юго-западный 5-10 м/с.

Также атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в День города петербуржцев ожидает теплая и дождливая погода.

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