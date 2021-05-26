В Петербурге за одни сутки полиция убрала с дорог 159 такси из-за нарушений

В Петербурге за одни сутки полиция убрала с дорог 159 такси из-за нарушений
Выяснилось, что у более 160 таксистов нет лицензии. Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга проверила таксистов, которые работают как в городе, так и в Ленобласти.

За первый день полицейские проверили около 2 тысяч автомобилей, среди которых большая часть – такси, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Выяснилось, что у более 160 таксистов нет лицензии. Все они привлечены к ответственности. Большинство водителей такси оказались мигрантами. 25 человек из них не имели права работать в такси.

Полиция поймала двух водителей в алкогольном опьянении. Всего выявили 340 различных нарушений правил дорожного движения. Полиция изъяла 159 машин такси, теперь они на спецстоянке.

Мероприятия по выявлению нелегальных таксистов в городе на Неве будут проводиться постоянно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пока таксист ругался на проезжей части с двумя неизвестными, один из них угнал его авто.

алкоголь мигратны полиция правила дорожного движения такси


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге детсады начинают работать по летнему графику
Падение на рельсы, паркур и разорванная почка: дети в Петербурге получают ...
Слухи о закончившихся койках и рост числа заболевших: что известно о ...
В России за сутки коронавирус подхватили 8 373 человека
В Петербурге за одни сутки полиция убрала с дорог 159 такси из-за нарушений
В ТРК «Континент» на Бухарестской проходят учения
Погиб в день рождения: на Ветеранов под окнами нашли тело подростка
Памятник Петру I на Сенатской площади моют ко Дню города