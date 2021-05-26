«Возвращение денежных средств» и инвестиции: как выманивают сбережения у пенсионеров в Петербурге

В последнее время мошенники, в основном, обманывают людей под видом банковских сотрудников или полицейских, сообщающих о подозрительных финансовых операциях со счетом жертвы. Похоже, этот «приём» становится слишком распространенным, и аферисты возвращаются к старым схемам.

Так, 25 мая в полицию Калининского района обратилась 82-летняя пенсионерка, которая в течение двух лет перевела неизвестному мужчине 250 тысяч рублей. Мошенник позвонил женщине еще в 2019 году и заявил, что ей положена выплата в размере 2 млн рублей, однако для получения денег необходимо заплатить комиссию — 40 тысяч рублей. Вероятно, таким образом преступник «вытягивал» из старушки сбережения регулярно — таким образом за два года ему удалось украсть 250 тысяч.

В Красносельском районе 90-летний петербуржец, слушая эфир радиостанции «Россия» узнал о компании, якобы возвращающей деньги людям, не получившим свои проценты от банков в 1990-х годах. Воодушевленный пенсионер позвонил по указанному в объявлении телефону, где женщина любезно попросила его оплатить комиссию для получения этих средств. К сожалению, пожилой мужчина понял, что его обманули, уже после того, как перевел неизвестным 310 тысяч рублей.

Стали популярными и сомнительные инвестиции, которыми уговаривают заняться доверчивых граждан. Так, 73-летней жительнице Ольховой улицы позвонил некий «Константин» и предложил вложить сбережения через портал «Такетпрофит Трейд». Деньги, объяснил «трейдер», можно просто перевести на его интернет-кошелек, после чего он сам совершит необходимые операции, чтобы ввести средства в оборот. Увы, женщина лишь отправила мошеннику 1 млн 966 тысяч рублей — никакой прибыли ей получить не удалось, как и вернуть собственное имущество.

А возле дома в Учебном переулке 76-летняя жительница Ломоносова на протяжении месяца систематически передавала незнакомке деньги за «снятие порчи». В общей сложности, «целительница» получила от пенсионерки 1 млн 320 тысяч рублей. В этот раз злоумышленницу, к счастью, смогли оперативно задержать: ей оказалась 49-летняя безработная и ранее судимая жительница Новгородской области.

Добавим, что несмотря на все рекомендации специалистов, главным способом защиты от обмана остаются бдительность и осторожность в общении с незнакомцами. Особенно внимательным стоит быть, когда речь заходит о финансовых операциях на вашем счету или иного рода вопросов, касающихся ваших средств.