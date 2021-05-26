Петербуржец отправился на 10 суток в спецприемник из-за неуплаты алиментов

После этого ему предстоит работать дворником.

Жителя Санкт-Петербурга отправили на десять суток в спецприемник после того, как он долгое время не платил алименты своему 14-летнему сыну. Также ему назначили обязательные работы – мужчина будет трудиться дворником, так как не обеспечивает своего еще одного ребенка, шестилетнего мальчика. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе ФССП России по Санкт-Петербургу.

Известно, что одному мальчику петербуржец задолжал 100 тысяч рублей, а другому – 200 тысяч. Судебные приставы не раз пытались принудить его платить, но мужчина не спешил искать работу и расплачиваться с детьми.

В связи с этим ему назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ, но мужчина уклонился от них. Так он и попал под административный арест, после которого ему все-таки предстоит поработать дворником.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Петербурга отработал дворником пять часов за неуплату алиментов сыну.