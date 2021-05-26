В Петербурге абоненты МТС столкнулись с проблемой оплаты парковки

В Петербурге абоненты МТС столкнулись с проблемой оплаты парковки
Организация платной парковки на улице Рубинштейна. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Некоторые привыкли рассчитываться с помощью СМС-сообщения, но этот способ временно лучше не использовать.

В Санкт-Петербурге абоненты МТС столкнулись с проблемами при оплате парковки с помощью СМС-сообщения на номер 2722. Об этом сегодня, 26 мая, сообщается на сайте СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

В центре посоветовали для оплаты воспользоваться паркоматом, мобильным приложением «Парковки Санкт-Петербурга» и личным кабинетом на сайте www.parking.spb.ru. Сервис по оплате при помощи СМС пока что не работает в полном объеме и непонятно, когда его починят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге владельцы 145 электромобилей оставляют машины на платных парковках бесплатно.

мтс новости СПб парковка


 

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