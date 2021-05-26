На Васильевском острове воссоздадут лабораторию Михаила Ломоносова

На Васильевском острове воссоздадут лабораторию Михаила Ломоносова
Здание воссоздадут, чтобы открыть там научно-образовательный центр. Фото: скриншот телеканал "Санкт-Петербург"

Там откроется научно-образовательный центр, названный в честь выдающегося ученого.

На Васильевском острове планируют воссоздать химическую лабораторию Михаила Ломоносова, которая находилась во дворе домов №41-45 на 2-й линии. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас земельный участок находится в пользовании РГПУ им. Герцена. Ожидается, что в лаборатории откроется научно-образовательный центр «Ломоносов». Там планируют обучать студентов и размещать постоянно действующие классы.

Отмечается, что в начале 19 века здание лаборатории начали использовать как жилой дом, который разобрали в конце ВОВ. От лаборатории, в которой работал Ломоносов, остался лишь фундамент. У специалистов есть план, по которому можно воссоздать объект.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что музей «Екатерининский корпус» открыли в Петергофе после двухлетней реставрации.

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