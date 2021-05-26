Как так вышло, что гендиректор «Тепловых сетей» забыл про долги и оставил жителей Ленобласти без горячей воды

Как так вышло, что гендиректор «Тепловых сетей» забыл про долги и оставил жителей Ленобласти без горячей воды
В десятках домов периодически отключают горячую воду. Фото: pixabay.com

Люди, проживающие в Тосненском и Волосовском районах, не первый год сталкиваются с одной и той же проблемой.

В Ленинградской области сразу в двух районах отключили горячую воду из-за долгов ОАО «Тепловые сети». Сейчас десятки домов и социально значимых объектов остались «обезвоженными». Об этом сегодня, 26 мая, пишет издание Online47, которое постаралось разобраться в ситуации.

На отключение воды жалуются жители и Тосненского, и Волосовского районах. Претензии поступают из самых разных населенных пунктов – местные уверяют, что проблема с услугами ЖКХ возникает ежегодно, но никто с этим ничего не делает. Люди винят гендиректора АОА «Тепловые сети»Валерия Володкевича, который и сам не скрывает, что у компании накопилось долгов в 150 миллионов рублей. Он уверяет, что так вышло из-за особенностей межтарифного регулирования. При этом журналистам удалось выяснить, что в 2021 году Володкевич не подавал документы по согласованию межтарифной разницы. Таким образом, безответственное отношение к обязанностям и могло привести к сложившейся ситуации.

Известно также, что на данный момент уже выделены субсидии на 2021 год на компенсацию межтарифной разницы.

«Долг, накопленный ОАО «Тепловые сети» перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», является результатом хозяйственной деятельности руководства ОАО «Тепловые сети»»,

— пояснил председатель регионального комитета по ТЭК Юрий Андреев.

Комитет по ТЭК уже направил обращение в прокуратуру с надеждой, что виновные будут наказаны и что удастся защитить права жителей Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что долг в 371 млн рублей накопился за электроэнергию СНТ в Петербурге и Ленобласти.

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