Долг в 371 млн рублей накопился за электроэнергию СНТ в Петербурге и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской области долги по электроэнергии Садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) превышает 371 млн рублей. Об этом сообщает АО «Петербургская сбытовая компания».

В Северной столице и области вопрос задолженностей уже стоит ребром. Так как по состоянию на 1 мая этого года долги СНТ региона составляют более 371 млн рублей.

Возглавили рейтинг должников: СНТ «Фауна» в Ломоносовском районе с долгом в 37 млн рублей, ССНТ массива «Восход» в Кировском районе – 26 млн рублей, ТСН «Корунд» в Выборгском районе и ДНП «Петергофские предместья» в Ломоносовском районе – долг более 15 млн рублей, СНТ «Связист-2» во Всеволожском районе – свыше 13 млн рублей и СНТ «Остров» в Ломоносовском районе с долгом более 11 млн рублей.

Известно, что из 2 289 СНТ, с которыми заключены договора, 322 садоводства погрязли в долгах.

Поставщики просят заплатить по счетам, так как вскоре дачный сезон и долги будут только расти.

В связи с этим, в случае значительного прироста долгов, возможно, будет введено ограничение электроснабжения участков и домов неплательщиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец одним платежом погасил долг по алиментам в миллион рублей лишь бы уехать отдыхать за границу.