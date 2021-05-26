Дом почетного гражданина Петербурга Рянгина признали региональным памятником

Теперь в реестр входят 255 зданий.

Дом почетного гражданина Санкт-Петербурга Михаила Рянгина в Виленском переулке признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили на сайте КГИОП.

Речь идет об историческом здании, расположенном на Виленском переулке. Известно, что дом был построен в 1898 году по проекту архитектора Петра Гилева. Объект находится в ряду непрерывной застройки квартала Центрального района.

«Историческая и мемориальная ценность объекта связана с именем заказчика дома – Михаила Михайловича Рянгина, потомственного и почётного гражданина, занимавшегося в Петербурге строительными подрядами, покупкой и продажей недвижимости»,

— говорится в сообщении.

Сейчас здание используется как жилой дом. Эксперты отмечают, что оно сохранило свой первозданный вид, чем также интересно и ценно для петербуржцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что КГИОП объяснил законность сноса балконов с домов в центре Петербурга.