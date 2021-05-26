Штраф в 600 тыс. рублей: экс-сотрудник МЧС в Ленобласти сполна поплатился за взятку в 18 тыс. рублей

Суд признал бывшего сотрудника МЧС в Ленобласти виновным и назначил штраф. Фото: pixabay

Суд признал бывшего сотрудника МЧС в Ленобласти виновным и назначил штраф. Фото: pixabay

В Ленинградской области экс-сотрудника территориального подразделения МЧС России по Ленинградской области признали виновным в получении взятки.

Лодейнопольский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области собрал доказательства, которых было достаточно для вынесения приговора обвиняемому.

Так, мужчину признали виновным по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

Известно, что в прошлом году, в сентябре 45-летний бывший госслужащий, в городе Подпорожье получил взятку в виде имущества от представителя магазина. Таким образом размер взятки составил 18 750 рублям. За это экс-сотрудник должен был оказать «помощь».

За совершенное преступление мужчине назначили штраф в 600 тыс. рублей и лишение права занимать руководящие должности в течение трех лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспектора ГИБДД оштрафовали на 600 тыс. рублей за получение взятки.