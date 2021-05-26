В Петербурге из-за забега изменится движение общественного транспорта

В Петербурге из-за забега изменится движение общественного транспорта
Движение общественного транспорта 30 мая будет изменено. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице 30 мая в связи с тем в городе будет проводиться V Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» будет закрыто движение общественного транспорта, а именно трамваев и троллейбусов.

С 08:30 и до 10:00 не будет движения по Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади, Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта и до Малой Морской улицы.

В период 08:30 до 12:00 закрыто движение по Биржевой площади, Биржевому мосту, Тучкову мосту, проезду Добролюбова.

Также 08:30 до 13:00 транспорт не будет ходить по Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Суворовской площади, Троицкому мосту, Лафонской улице.

График изменнения движения троллейбусов. Фото: пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранс
График изменнения движения троллейбусов и трамваев. Фото: пресс-служба СПб ГУП Горэлектротранс

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 29 по 30 мая на КАДе в сторону Петербурга перекроют одну полосу.

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