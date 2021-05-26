С 29 по 30 мая на КАДе в сторону Петербурга перекроют одну полосу

В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

На КАДе из-за работ по восстановлению мастичного деформационного шва на железобетонной плите проезжей части, в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля будет изменено движение машин.

Так, 29 и 30 мая перекроют первую полосу движения по направлению из Ленинградской области в Петербург, то есть в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели.

Отмечается, что движение по южному транспортному отсеку, то есть из области в Петербург не изменится.

Сообщается, что при проведении работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализация.

Отмечается, что работы будут вестись два дня с 09:00 до 21:00. Кроме того, пока будет перекрыта одна полоса, то по второй, где движение продолжит осуществляться, будет введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение транспорта по Вознесенскому проспекту.