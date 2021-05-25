В Петербурге ограничат движение транспорта по Вознесенскому проспекту

В Петербурге ограничат движение транспорта по Вознесенскому проспекту
Вознесенский проспект будет перекрыт. Фото: Google View

Они будут действительны в течение нескольких дней.

В Санкт-Петербурге готовятся к проведению Бала национальностей. Сегодня стало известно о вводе ограничений движения транспортных средств в связи с мероприятием, так что автомобилистам стоит заранее продумать маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Движение будет ограничено по Вознесенскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы – его прекратят с 06.00 27 мая до 08.00 30 мая

«Также с 00.00 27 мая до 08.00 30 мая будет запрещена остановка автотранспорта по данным адресам»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на День города введут ограничения движения транспорта. В связи с мероприятием власти приняли решение об ограничении движения транспортных средств по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади.

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