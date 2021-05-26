Петербуржцы останутся без Фестиваля мороженого из-за пандемии

Петербуржцы останутся без Фестиваля мороженого из-за пандемии
Фестиваль мороженого решили отменить. Фото: Pixabay

Праздник должен был пройти 29 мая.

В Санкт-Петербурге стало известно об отмене ежегодного Фестиваля мороженого. Праздник, который должен был состояться 29 мая, отменила пандемия коронавируса. Власти решили, что эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить подобное мероприятие, о чем сегодня, 26 мая, сообщается в пресс-службе Смольного.

Обычно Фестиваль мороженого проходит на площади Островского. В 2021 году его хотели посвятить 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Организаторы планировали ряд мероприятий, мастер-классов, но, видимо, их придется перенести на неопределенный срок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга заявили, что не планируют отменять матчи чемпионата Европы.

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