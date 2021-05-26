В Волосовский и Тосненский районы обещают вернуть горячее водоснабжение уже сегодня

Ограничения по подаче газа должны снять к 23 часам.

В Ленинградской области сегодня, 26 мая, сняли ограничения по подаче газа в Волосовском и Тосненском районах. Из-за них жители некоторых населенных пунктов жаловались на отсутствие горячей воды, но она появится в домах уже к 23 часам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Генеральный директор ОАО «Тепловые сети» Валерий Володкевич принял участие в совещании, в рамках которого пообещал оплатить «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» все долги. Первую часть задолженности планируют внести до 31 мая за счет субсидии в размере 20 миллионов рублей. Также часть средств выделят из собственных средств предприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как так вышло, что гендиректор «Тепловых сетей» забыл про долги и оставил жителей Ленобласти без горячей воды.