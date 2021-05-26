Службы Петербурга переходят на усиленный режим работы в преддверии ПМЭФ

На ПМЭФ должны приехать бизнесмены со всего мира. Фото: pixabay

На ПМЭФ должны приехать бизнесмены со всего мира. Фото: pixabay

В городе готовятся к проведению экономического форума, который пройдет в период с 2 по 5 июня.

В Санкт-Петербурге вовсю идет подготовка к проведению Международного Экономического форму-2021. В связи с этим была организована проверка районных администраций, коммунальных служб и прочих организаций и ведомств, ответственных за содержание городской инфраструктуры. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Проверка коснулась прежде всего тех районах, которые наиболее активно задействованы при проведении ПМЭФ. Власти уверяют, что большинство нарушений, найденных в ходе весенний выездов, были ликвидированы. При этом специалисты продолжают бороться с незаконной рекламой и граффити.

С сегодняшнего дня, добавляет вице-губернатор Николай Бондаренко, все службы города переходят на усиленный режим работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, как будут работать гостиницы в период ПМЭФ.