Диетолог рассказала, кому не стоит есть клубнику

Для некоторых людей клубника может быть опасна, так как она способна вызывать сильную пищевую аллергию.

Российский врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому стоит отказаться от клубники. Она отметила, что есть люди, у которых она вызывает сильную пищевую аллергию. Об этом пишет РИА Новости.

В первую очередь насторожиться нужно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В некоторых случаях возможен даже анафилактический шок. Также клубнику не стоит есть кормящим мамам и беременным женщинам, чтобы не вызвать аллергию у ребенка. По этой же причине не нужно давать ягоду младенцам.

Клубника в том числе опасна при выраженном гастрите и язве желудка. Так как ягода кислая, то ее нельзя есть натощак, а вот в качестве десерта – вполне можно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что клубника может снизить риск развития рака и инсульта.