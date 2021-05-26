Стали известны сроки возобновления рейсов из Санкт-Петербурга в Доху

В ближайшее время могут возобновиться прямые авиарейсы из Петербурга в Доху, столицу Катара. Сроки назвал посол Катара в России Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Об этом стало известно в среду, 26 мая. Сейчас прямые рейсы в Катар есть из Москвы, самолеты летают 3 раза в неделю. Однако въезд в это ближневосточное государство для россиян закрыт.

Как сообщил ТАСС, посол выразил надежду, что авиарейсы из Петербурга в столицу Катара запустят со следующей недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 25 мая Россия возобновила авиасообщение еще с пятью странами. Речь идет о полетах на Мальту, в Исландию, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.