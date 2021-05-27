По мере приближения ПМЭФ и Евро-2020: в Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19

По мере приближения ПМЭФ и Евро-2020: в Петербурге продолжает расти заболеваемость COVID-19
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Изменения уже связали с массовыми мероприятиями, которые проходили в майские праздники. Между тем, на Дворцовой площади открылся Книжный салон, а не за горами — ПМЭФ и Евро-2020.

Как писала Gazeta.SPb, по состоянию на 26 мая за минувшие семь дней на 14,05 % увеличилось общее количество активно больных COVID-19. Об этом сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Специалисты отмечают: эпидемиологическая ситуация диктует необходимость всеобщей вакцинации для граждан 18 лет и старше без медицинских противопоказаний к прививке.

«В Петербурге созданы все условия для безопасной вакцинации горожан. Прививка доступна в любом районе города и бесплатна. Вакцинация является самым действенным фактором в борьбе со смертностью от COVID-19», — подчеркивает совет.

Отметим, что в настоящее время в Петербурге есть три вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Известно, что первую прививку препаратом «ЭпиВакКорона» сделали 17 036 петербуржцев. Из них более девяти тысяч человек закончили цикл вакцинации.

Первый компонент «Спутника V» получили 648 776 горожан.

Пару дней назад в город привезли и первую партию «КовиВака». За сутки прививку этим препаратом успел сделать 131 человек.

Напомним, в Петербурге работает 134 пункта вакцинации на базе медорганизаций, а также 23 выездные прививочные бригады и 15 мобильных пунктов вакцинации.

Городские власти призывают петербуржцев вакцинироваться и на фоне крупных событий, которые проведет Северная столица. Речь идет о Петербургском международном экономическом форуме и чемпионате Европы по футболу.

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