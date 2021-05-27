Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 14%
В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

За минувшие сутки в Петербурге выявили 1 362 новых случая заболевания коронавирусом, неделей ранее этот показатель был ниже на 0,81 %.

Так, по сравнению с данными прошлой среды на 4,29 % выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями. За минувшие 7 дней на 14,05 % увеличилось общее количество активно больных COVID-19.

Как сообщили в информационной справке, опубликованной на сайте администрации города, также на 18 % снизилось число выздоровевших пациентов. Из городских больниц выписали 1 161 человека.

Напомним, в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 839 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек. Третье место у Подмосковья — 744 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 98 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакциной «ЭпиВакКорона» привились более 17 тысяч петербуржцев.

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