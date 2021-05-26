Вакциной «ЭпиВакКорона» привились более 17 тысяч петербуржцев

Первую прививку препаратом «ЭпиВакКорона» сделали 17 036 петербуржцев, сообщили в комитете по здравоохранению.

Об этом стало известно в среду, 26 мая. Полностью закончили цикл вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» 9 383 человека. А первый компонент «Спутника V» получили уже 648 776 горожан.

Напомним, в Петербурге работает 134 пункта вакцинации на базе медорганизаций, а также 23 выездные прививочные бригады и 15 мобильных пунктов вакцинации.

Напомним, в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 839 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек. Третье место у Подмосковья — 744 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 98 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге остаются свободными меньше 15% коек для ковид-пациентов.