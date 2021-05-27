Стало известно, сколько суррогатных детей в роддомах Петербурга

В роддоме Петербурга находятся восемь детей от суррогатных матерей. Фото: pixabay.com

В роддоме Петербурга находятся восемь детей от суррогатных матерей. Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Северной столице Анна Митянина на пресс-конференции в «Интерфакс» рассказала, что в данный момент в роддоме Петербурга находится восемь детей.

По мнению омбудсмена, соединиться с родителями удалось уже нескольким сотням детей.

В родильном доме все еще находятся восемь малышей. Их родители отказались от них. Известно, что об их дальнейшей жизни позаботятся органы соцзащиты.

Анна Митянина заметила, что пандемия коронавируса обнажила вопрос о том, что нет необходимого контроля за работой агентств, которые оказывают услуги по суррогатному материнству.

Такие проблемы в Петербурге появились в связи с тем, что были закрыты границы, но риск для жизни и здоровья детей сохраняется.

К слову, по мнению уполномоченного, в некоторых агентствах за детьми не смотрят специалисты и не дают им необходимый патронат, что порой приводит к угрозе жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных.