Стало известно, сколько суррогатных детей в роддомах Петербурга

Уполномоченный по правам ребёнка в Северной столице Анна Митянина на пресс-конференции в «Интерфакс» рассказала, что в данный момент в роддоме Петербурга находится восемь детей.
По мнению омбудсмена, соединиться с родителями удалось уже нескольким сотням детей.
В родильном доме все еще находятся восемь малышей. Их родители отказались от них. Известно, что об их дальнейшей жизни позаботятся органы соцзащиты.
Анна Митянина заметила, что пандемия коронавируса обнажила вопрос о том, что нет необходимого контроля за работой агентств, которые оказывают услуги по суррогатному материнству.
Такие проблемы в Петербурге появились в связи с тем, что были закрыты границы, но риск для жизни и здоровья детей сохраняется.
К слову, по мнению уполномоченного, в некоторых агентствах за детьми не смотрят специалисты и не дают им необходимый патронат, что порой приводит к угрозе жизни.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных.