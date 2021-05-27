В Приозерском районе нашли захоронение останков времен ВОВ

Специалисты, кажется, нашли крупное воинское захоронение.

В Приозерском районе Ленинградской области нашли крупное воинское захоронение останков времен ВОВ. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Останки обнаружили в лесу недалеко от деревни Ольховка. Находку сделали участники поискового отряда – они сообщили в полицию о том, что увидели человеческие кости и черепа, один – в каске. Все найденные останки сложили в 35 полиэтиленовые мешка.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, какова принадлежность останков и что с ними делать дальше. Не исключено, что будет создан отдельный мемориал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ивангороде обнаружили скелетированные останки нескольких людей.