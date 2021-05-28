Автобус, «взлетевший» на столб, смертельное ДТП на «Коле» и пострадавшие на «Скандинавии», реанимобиль на Сампсониевском мосту: последние аварии с жертвами в Петербурге и Ленобласти

Автобус, &#171;взлетевший&#187; на столб, смертельное ДТП на &#171;Коле&#187; и пострадавшие на &#171;Скандинавии&#187;, реанимобиль на Сампсониевском мосту: последние аварии с жертвами в Петербурге и Ленобласти
На "Скандинавии" произошла серьезная авария. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВКонтакте

В Северной столице и на трассах Ленобласти за прошедшие сутки произошло четыре серьезных аварии, в которых пострадали или даже погибли люди.

Так, утром 27 мая на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина «забрался» на столб автобус №2. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт врезался в опору. В результате пострадали шесть человек, включая водителя, который оказался заблокирован в кабине. Также пострадали кондуктор, пешеход и трое пассажиров — все они госпитализированы, при этом два человека находятся в тяжелом состоянии.

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Обстоятельства аварии пока неизвестны, но их выяснением активно занимается комитет транспорту Петербурга и правоохранительные органы.

Вечером того же дня на 115-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» серьезно столкнулись два большегруза. Дорожный инцидент произошел на магистрали по направлению из Петербурга в Выборг. Судя по фотографиям с места происшествия, одна из машин попросту превратилась в груду запчастей.

«Похоже, самосвал об собственный прицеп размотался, фуру просто задело», — предполагают очевидцы.

Официальной информации о пострадавших пока нет, но водитель наиболее пострадавшей фуры, похоже, оказался в реанимации. По словам комментаторов сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», у мужчины серьезный перелом, но он жив.

Трагическое происшествие случилось 27 мая на трассе «Кола» рядом с деревней Дусьево. В лобовом столкновении большегруза «Скания» и «Тойоты» пострадал один человек, а погибли трое — среди них ребенок. По предварительной информации, 53-летняя женщина за рулем легковушки не справилась с управлением, и автомобиль вылетел на встречную полосу, а грузовик не успел отреагировать и избежать столкновения.

Смертельная авария на «Коле». Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/ ВКонтакте

Уже сегодняшним утром на Сампсониевском мосту в Петербурге заметили реанимобиль и сотрудников ДПС. Судя по всему, машины столкнулись лоб в лоб — передние части автомобилей, заметные на фотографиях очевидцев, полностью разбиты, а дорога усыпана осколками и фрагментами запчастей. О пострадавших ничего неизвестно, но машина реанимации, вероятно, приехала неспроста.

Лобовое ДТП на Сампсониевском мосту. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
аварии дтп ленобласть новости СПб смертельные дтп


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Беглов сделал бесплатным транспорт для болельщиков и волонтеров Евро-2020
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре порекомендовали переболевшим COVID пройти вакцинацию
Минсельхоз отреагировал на сообщения о дефиците яиц в России
В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения COVID
Россиянам рассказали, какой доход им нужен, чтобы накопить на пенсию
Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Михаил Боярский и Ирина Соколова обзавелись ...
Комплексное продвижение сайтов с Y&S
Водитель и пассажирка в тяжелом состоянии: официальные данные по ...
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 840 человек