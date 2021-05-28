Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Михаил Боярский и Ирина Соколова обзавелись собственными звездами на Пионерской площади

Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Михаил Боярский и Ирина Соколова обзавелись собственными звездами на Пионерской площади
Актер Михаил Боярский. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Народные артисты России Михаил Боярский и Ирина Соколова заложили собственные звезды на Аллее звезд.

Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Торжественная церемония состоялась в четверг, 27 мая, в День города, на Пионерской площади.

Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В этом году свои именные звезды на Аллее получили народная артистка России Ирина Соколова и народный артист России Михаил Боярский.

Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Отметим, что Аллея звезд открылась в Петербурге пять лет назад. Первые звезды получили Лев Додин и Борис Эйфман. Спустя два года обладателями звезд стали Юрий Темирканов и Ирина Богачева, а в 2019-м году – актеры Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили.

Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как Петербург отметил свое 318-летие. Напомним, что приуроченные ко дню города мероприятия пройдут в пятницу и на предстоящих выходных.

Закладка звезд на Аллее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
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