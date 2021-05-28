Семь вопросов о вакцинации от COVID-19: лучший препарат, бесплодие и положительный ПЦР-тест

В России вакцинацию от коронавируса прошло около 10% населения. Это совсем не тот показатель, на который рассчитывали власти – для формирования коллективного иммунитета должно быть привито не менее 60% жителей страны. В Якутии даже сделали вакцинацию обязательной. В Кремле, впрочем, инициативу не поддержали и пообещали проводить разъяснительную работу с населением. Gazeta.SPb публикует ответы на семь популярных вопросов о прививках.

Какая вакцина лучше

Сегодня в России используют три препарата «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как уже писала Gazeta.SPb главное отличие последней вакцины от двух других российских препаратов в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Предполагается, что это дает человеку полный набор всех антигенов этого вируса и, соответственно, всех антител.

В Роспотребнадзоре утверждают, что все три препарата эффективны и безопасны. Прививаться рекомендуют тем, который доступен. Рекомендуется проконсультироваться с врачом при выборе вакцины, если у вас есть хронические заболевания и другие особенности здоровья.

А что, если я уже болел коронавирусом

В начале пандемии коронавируса начали появляться сообщения о том, что переболевший COVID-19 человек, получает иммунитет. Официально в России пока не было зарегистрировано повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом коронавируса. При этом за все время было выявлено уже более тысячи образцов штаммов с известными мутациями.

Создатели вакцин утверждают, что препараты могут защитить человека от заболевания другими штаммами или облегчить течение болезни.

«У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены», — отмечает Роспотребнадзор.

Вакцина и ДНК

Как отмечает Роспотребнадзор, россиян также интересует, могут ли вакцины встраиваться в ДНК. Ни один из препаратов не влияет на ДНК и не взаимодействует с ней. По сути, вакцина знакомит иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса. Эти клетки запоминают фрагменты и начинают вырабатывать антитела. Так организм защищается от вируса.

Вакцина и бесплодие

В СМИ уже неоднократно отмечали, что связь вакцины с бесплодием стала новой «фобией» россиян.

Специалисты отмечают: доказательств того, что вакцина может повлиять на фертильность у женщин или мужчин, нет.

Сообщается также, что российские вакцины прошли испытания для оценки влияния на потомство.

Вакцины против новых штаммов

Сейчас этот вопрос – одна из главных тем исследований.

«Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено», — утверждает Роспотребнадзор.

Вакцина и положительный результат теста на COVID-19

По данным ведомства, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген. Объясняется это просто – при тестировании проверяют наличие активного заболевания, а не иммунитет.

Заболеть после прививки

Описаны случаи, когда пациенты заболевают коронавирусом после прививки. Причем в большинстве из них инфекция выявляется у тех, кто не завершил полный курс вакцинации. В период между введением двух доз организм не успевает вырабатывать антитела.

«Люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», — сообщает Роспотребнадзор.

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