В ДТП в Металлострое пострадал ребенок

Спасатели достали из покореженного ВАЗ-2114 ребенка. Массовое ДТП произошло на Полевой улице в Металлострое.

По предварительной информации, отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, влетел в заднюю часть маршрутки и задел Skoda Octavia и Renault Megane.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и три бригады медиков скорой помощи. «Фсин, скорая, МЧС работают. Спасатели достали ребенка. Все живы. Но ребенка увезли с переломами», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина произошло серьезное ДТП: автобус влетел в столб, «забравшись» на три метра над землей.