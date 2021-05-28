Петербуржец заявил, что он сын актера Александра Абдулова

Рок-музыкант из Северной столицы заявил, что является внебрачным сыном Александра Абдулова.

StarHit пишет, что 48-летний Сергей Шиподько уверяет, что в 1972 году его мать после короткого романа родила от Абдулова ребенка. При этом женщина много лет молчала и не рассказывала мальчику про его настоящего отца.

Плюс ко всему, Александр Абдулов будто бы знал о существовании сына, однако принимать участие в его жизни не захотел.

Советская и российская актриса Елена Проклова не верит новоиспеченному сыну. Потому как женщина четко знала о том как Абдулов относится к семье. Такая одержимость явно бы привела к тому, что актер начал бы участвовать в воспитании.

Отмечается, что Шиподько хоть завтра готов пройти ДНК-тест, чтобы все поверили в его родство с Александром Абдуловым. Но провести тест оказалось невозможным. Ведь для этого необходимо взять биоматериал у единственной дочери артиста Евгении. При этом, ни она, ни ее мать Юлия не отвечают Шиподько в социальных сетях.

Сергей уверяет всех, что ему ничего не нужно от семьи Абдуловых. А заявить на всю страну о родственной связи с народным артистом он решился лишь потому, что остался почти один. Его мать умерла, а родственников и друзей у него очень мало.

Напомним, что Александр Абдулов скончался в 2008 году. Медики диагностировали у него рак легкого в четвертой стадии.

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