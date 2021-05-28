Поликлиники Ленобласти получат 30 новых машин «неотложек»

В Ленинградской области поликлиникам Гатчины дадут 30 новых машин для бригад неотложной помощи. Об этом 28 мая сообщает Online47, ссылаясь на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Кроме того, еще несколько десятков автомобилей получат учреждения в других районах региона.

Так, 19 машин «Лада Ларгус» поедут в Выборгский район, во Всеволожск отправятся 13, а в Приозерск последуют 11.

В данный момент машины находятся на процедуре постановки на учет. А после их передадут поликлиникам, где они будут работать на квартирных вызовах.

На авто будут находиться специальные наклейки медицинских учреждений. При этом, проблесковых маячков и сирен, как у машин скорой помощи у них не заметишь.

Заведующая отделением неотложной помощи Всеволожской больницы Евгения Обидина объяснила, что «Ларгусы» не заменят «скорые». Потому как эти автомобили должны будут оказывать именно неотложную помощь, когда нет угрозы жизни и не требуется экстренная госпитализация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинскую больницу приедут 30 новых автомобилей с «теплым» сидением.