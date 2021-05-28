Мероприятия по сохранению русской культуры начнутся в Ленобласти уже в июне

В Ленинградской области в первые два летних месяца планируется провести проекты по сохранению русской культуры в двух районах региона. Об этом в сообщается в Instagram-аккаунте комитета МСУ.

Так, в июне и в июле запланированы проекты в Кингисеппском и Тосненском районах.

В посте сообщается, что 28 мая онлайн-совещание проводило Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). От Ленобласти выступала председатель комитета Лира Бурак.

Одним из основных моментов встречи было освоение субсидий, которые дали на мероприятия, укрепляющие единство российской нации и этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Представители комитета пишут, что прошлогоднее соглашение между ФАДН и Правительством Ленинградской области гласит, что в 2021 году выделено 965,5 тыс. рублей.

Так, проекты будут организованы в рамках двух областных подпрограмм. Одна из них называется «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской области», а вторая «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области». Бюджет Ленобласти выделит еще более 1 млн рублей.

Известно, что уже в следующем месяце, в июне в Кингисеппском районе стартует проект «Керамика – живые огни».

А в конце июля в Тосненском районе запланировано не одно мероприятие, которое предполагает сохранение и популяризацию русской культуры.

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