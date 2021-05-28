Более 500 новобранцев из Петербурга и Ленобласти посадят на двухнедельный карантин перед службой

Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти отправятся на службу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти отправятся на службу. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице и Ленинградской области со сборных пунктов в мае месяце этого года свыше 500 новобранцев поехали в те места, где им предстоит пройти военную службу. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Известно, что перед отправлением все призывники прошли через тест на коронавирус. В связи с неблагоприятной с опасностью подхватить ковид-19, призывникам раздали медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты в условиях распространения инфекции.

В ведомстве отметили, что вагоны, в которых поехали новобранцы, были отдельно изолированы и заблаговременно продезинфицированы. Их обработали комбинированным способом.

Когда, новобранцы приедут в свои части, то им предстоит медицинское обследование. Затем же мужчин посадят на 14-дневный карантин.

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