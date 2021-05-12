Армия Израиля ликвидировала ключевые фигуры разведки ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала ключевые фигуры разведки ХАМАС
Пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении двух крупных представителей службы разведки. Фото: pixabay

Ключевые фигуры разведки палестинского движения ХАМАС были ликвидированы. Соответствующее заявление появилось в Twitter Армии обороны Израиля.

Об этом стало известно сегодня, 12 мая. Так, в результате авиаудара ВВС Израиля были ликвидированы глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, занимающийся контрразведкой.

По данным издания The Times of Israel, в среду Тель-Авив снова подвергся массированному обстрелу ракетами из сектора Газа. В небе над городом были слышны разрывы, звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о гибели более 40 человек во время празднования религиозного праздника на севере Израиля.

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