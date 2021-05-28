Переговоры лидера России и Белоруссии закончились

Переговоры лидера России и Белоруссии закончились
Переговоры глав государств России и Белорусии завершились. Фото: teleskop-by.org

Деловые переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко подошли к концу.

Напомним, что встреча глав государстДеловые переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко подошли к концу.в состоялась в Сочи.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Переговоры только что завершились», — заявил Песков.

Стоит заметить, что данная встреча затянулась более чем на пять часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что вакцинироваться россияне должны только по своей воле, осознав необходимость прививки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

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