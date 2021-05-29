Руководитель NASA заявил, что Россия «жизненно важный» партнер по МКС

Руководитель NASA заявил, что Россия &#171;жизненно важный&#187; партнер по МКС
Глава NASA считает Россию "жизненно важным" партнером. Фото: pixabay.com

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сказал, что Российская Федерацию — это «жизненно важный» партнер по Международной космической станции.

Кроме того, что, по мнению Нельсона, Россия необходимый партнер, глава NASA заявил, что думает о продолжении сотрудничества между странами. Об этом он сообщил на брифинге в пятницу, 28 мая.

Также руководитель NASA отметил, что отношения между странами в области космической программы считаются «выдающимися». Об этом пишет РИА Новости.

Билл Нельсон напомнил, что даже несмотря на то, что там, на земле между странами натянутые отношения, то в космосе представителям государств удается довольно хорошо ладить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся на МКС

nasa космос МКС


 

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