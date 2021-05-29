В Польше потребовали у Германии 5 млрд евро за «Северный поток — 2»

В Польше потребовали у Германии 5 млрд евро за «Северный поток — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Бывший министр национальной обороны Польши Ян Парыс заявил, что Берлин должен выплатить Варшаве компенсацию в 5 млрд евро за строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Наше государство должно потребовать у Германии компенсацию. Немцы потратили €5 млрд на строительство «Северного потока», так что пусть они выделят €5 млрд на дополнительные вооружения для Восточно-Центральной Европы», — цитирует его слова Do Rzeczy.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

Германия польша северный поток - 2


 

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