В Испании два человека пропали без вести после крушения судна

В Испании два человека пропали без вести после крушения судна
При крушении судна пострадали три человека. Фото: Pixabay

В испанском порту Кастельон-де-ла-Плана опрокинулось грузовое судно. На борту находились девять человек, сообщается в Twitter порта.

«Судно Nazmuye Ana с девятью членами экипажа на борту перевернулось в <…> порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров», – говорится в сообщении.

При крушении судна пострадали три человека, еще два человека пропали без вести. Поисково-спасательную операцию ведут несколько судов и водолазы. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество судов, оказавшихся в ожидании своей очереди для прохода через Суэцкий канал из-за чрезвычайного происшествия с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321. Об этом сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа. В связи с этой ситуацией, на данный момент, образовалась «пробка» из 321 судна.

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